ТОП-10 научных событий 2018 года, о которых сложно забыть

В 2018 году было много астрономических, медицинских, технологических и химических открытий, которые внесли свой вклад в науку.

«Ридус» сделал подборку из десяти научных новостей, о которых говорили в ушедшем году.

1. Генная терапия рака успешно прошла исследования

В феврале 2018 года ученые из Пенсильванского университета в сотрудничестве с Педиатрической больницей Филадельфии заявили о первом удачном тестировании лечения рака с помощью генной терапии.

В ходе исследований была доказана эффективность нового препарата: он вызывал постоянную ремиссию, а также сокращал и делал временными побочные эффекты.

Терапия оказала небольшие побочные эффекты, некоторым участникам даже потребовалась медицинская помощь, но уточняется, что осложнения оказались кратковременными.



2. Вишневая Tesla Илона Маска улетела в космос

В начале февраля ракета-носитель Falcon Heavy отправилась с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде с грузом в виде капсулы, в которой находится личный автомобиль основателя Space X и Tesla Илона Маска — Tesla Roadster вишневого цвета.



За рулем машины сидел манекен, одетый в скафандр SpaceX, а в салоне автомобиля играла песня «Space Oddity» Дэвида Боуи (знаменитый трек о вымышленном астронавте, которого зовут майор Том).



Несмотря на удачный запуск, многие эксперты уверены, что существует 50-процентный шанс, что машина упадет на Землю в течение нескольких следующих десятков миллионов лет.

3. Подводные пещеры майя

Археологи в Мексике обнаружили две подводные пещеры Сак-Актун и Дос Охос на полуострове Юкатан в Мексике, которые соединены между собой каналами. Общая протяженность затопленных пространств составила около 347 километров, что образует самую крупную в мире подводную пещеру.

Археологи смогли исследовать несколько культурных слоев, которые содержат останки вплоть до эпохи плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад).



Среди интересных находок оказались кости древних огромных ленивцев и медведей, а также останки животного из семейства гомфотериевых — вымерших слоноподобных зверей.

В пещере есть и человеческие следы. Например, сожженные кости, кусочки керамики, наскальные рисунки. Также ученым удалось найти ритуальную маску и фигурку бога майя, что говорит о ритуальном предназначении пещер.



4. Умер физик Стивен Хокинг

14 марта 2018 гола легендарный британский физик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни. Он умер в окружении семьи, в своем доме в Кембридже.



Всю свою жизнь он посвятил вопросам изучения Вселенной. В 21 год Хокингу поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» — хроническое заболевание центральной нервной системы. Врачи сказали, что ему осталось жить 2—3 года, но их прогнозы не сбылись.



Одной из самых важных составляющих деятельности ученого являлась популяризация науки. Его книга «Краткая история времени», опубликованная в 1998 году, разошлась десятимиллионным тиражом. В этой работе Хокинга говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.



Хокинг посвятил всю свою жизнь науке, космологии и изучению черных дыр.

5. +1 новый орган у человека

В марте американские ученые заявили об открытии нового органа человеческого тела — сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов.

Эти каналы выглядели как обычные капилляры, но при тщательном осмотре ученые заметили, что если бы это были настоящие капилляры, они бы имели более темную структуру.



По их мнению, новый орган имеет амортизирующую функцию, защищая таким образом органы. Но есть у него и отрицательные функции. Например, ученые предполагают, что каналы способствуют появлению метастазов рака: с помощью каналов раковые клетки проникают в лимфатическую систему, откуда быстро попадают в другие органы.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования, чтобы официально вынести «приговор» новому органу. Возможно, открытие не подтвердится.

6. Телескоп TESS приступил к работе

16 апреля NASA запустила новый космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Он пришел на замену аппарату «Кеплер», срок службы которого подходил к концу.



Телескоп вывели на высокоэллиптическую орбиту, где TESS занялся поиском небольших планет, которые находятся в обитаемой зоне звезд. Полученные данные потом будут изучаться с помощью космического аппарата им. Джеймса Уэбба.



7. Мы потеряли марсоход Opportunity

В начале июня NASA сообщила о сильнейшей пылевой буре на Марсе, из-за которой марсоход Opportunity оказался в западне.

Буря была настолько сильной, что частично перекрыла доступ марсохода к солнечным лучам. Из-за этого солнечные батареи практически не получали энергию. В июле ровер еще выходил на связь, но потом сигналы с Марса пропали.



Предполагается, что его засыпало пылью, из-за чего он не может активировать солнечные батареи и связаться с Землей. Инженеры агенства пояснили, что будут пытаться найти марсоход до конца января 2019 года, после чего миссия будет закончена в случае неудачи.

Марсоход так и не нашли.

8. В черном-черном саркофаге…

В июле всех потрясла новость о находке необычного египетского саркофага. Во время археологических раскопок в городе Александрия ученые обнаружили закрытый саркофаг из черного гранита. Археологам повезло, так как саркофаг оказался целым.

Многие предполагали, что в нем покоится тело фараона или короля, а некоторые СМИ написали, что в саркофаге мог быть похоронен сам Александр Македонский, могилу которого так и не нашли.



После вскрытия саркофага оказалось, что в нем похоронены сразу три тела, и ученые уверены, что умершие не относятся к высшему обществу. Предположите, все скелеты — мужчины. По предварительным оценкам, один из умерших мог быть воином.

9. Зонд «Паркер» отправился к Солнцу

Еще летом к Солнцу отправился зонд «Паркер», который будет изучать звезду в течение семи лет, и это станет одной из самых сложных космических миссий, считают в агентстве.

Чтобы изучить Солнце, зонд должен снизить орбитальную скорость до 30 километров в секунду, а потом сделать 24 оборота вокруг Солнца, прежде чем приблизиться к нему на минимальное расстояние.



В конце октября аппарат подошел на расстояние 42,73 миллиона километров к поверхности Солнца, став самым близко расположенным к нашему светилу зондом в истории.

Самое последнее сближение зонда с Солнцем произойдет в 2025 году: тогда зонд пройдет на расстоянии 6,16 миллиона километров от поверхности звезды.



10. Новая жизнь для Антикитерского механизма

И совсем недавно группа археологов сообщила о сенсационной находке: в Эгейском море обнаружена недостающая деталь Антикитерского механизма — древнего устройства, созданного примерно в 150−100 гг. до н. э.

На сегодняшний день все найденные детали механизма хорошо изучены и эксперты зашли в тупик. Но новая находка, возможно, даст новый материал для изучения.



Недостающей деталью, найденной в Эгейском море, стал бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя креплениями. Ученые рассказали, что на диске изображен бык.

