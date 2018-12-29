Российские интеллигенты разругались из-за Рима

В конце ноября в московском издательстве «КоЛибри» вышла новая книга об Италии известного искусствоведа Аркадия Ипполитова «Просто Рим. Образы Италии XXI».

Хранитель кабинета итальянской гравюры в Государственном Эрмитаже, автор более двадцати книг на сей раз рассказал о своем видении Вечного города.

Спустя месяц в журнале «Сноб» Слава Швец, окончившая Папский Григорианский университет по специальности «культурное достояние католической церкви», опубликовала подробную рецензию на книгу-путеводитель Ипполитова.

По ее мнению, автор позволил себе слишком вольное обращение с историей итальянской столицы.

Автор рецензии отмечает, что в книге «искажены факты и даты, а целые страницы занимают рассуждения, построенные на безосновательных фантазиях. Назвать это книгой о Риме не повернется язык».

Журналист с горечью говорит, что именно «так и происходит фальсификация истории. Качания голов в кулуарах и вздохи о том, что это же Аркадий Ипполитов, его читают не ради фактов, приводят к тому, что читатель покупает за свои деньги книгу якобы о Риме, написанную „крупнейшим знатоком и тонким ценителем итальянской истории и культуры“, и получает текст, скроенный из искаженных фактов, ошибок и фантазий автора, видимо, считающего, что сойдет и так».

Что интересно, подробный разбор и выявление фактографических ошибок вызвали неоднозначную реакцию у российских деятелей культуры, которой они поспешили поделиться в соцсетях. Одни начали защищать «поруганную честь» известного искусствоведа, другие — поддерживать автора рецензии.

Так, кинокритик и журналист Александр Тимофеевский вспомнил о незабвенной крыловской моське, вечно лающей на маститого слона.

Известный писатель Татьяна Толстая ничтоже сумняшеся провела параллель между книгой Ипполитова и фильмом Федерико Феллини «Рим» и порадовалась за последнего, что того уже нет в живых, «а то пришла бы блогерша-начетчица и облила бы режиссера помоями за то, что посмел любить свое, снимать свое, привирать, вдохновляться, буйствовать и кружиться в творческом, дионисийском экстазе».



В то же время журналист Илья Файбисович «рад, что кто-то наконец показал на пальцах, что книги Аркадия Ипполитова кишат фактическими ошибками».



В другом своем посте Файбисович отметил, что возникшая благодаря рецензии, мягко выражаясь, дискуссия показала, «что по сути мы обсуждаем не конкретную книгу, а пределы толерантности к сознательным передергиваниям ради интеллектуальных фейерверков».



Как ранее писал «Ридус», в апреле московскую журналистку и поэтессу Аллу Боссарт, жену поэта Игоря Иртеньева, подвергли в Израиле грубым нападкам всего за одно слово, которое венчает ее лирическое стихотворение «Три девушки в хаки».