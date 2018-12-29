Датскую автономию обвинили в подрыве антироссийских санкций

Автономный регион в составе Дании — Фарерские острова — получает огромную прибыль от экспорта рыбы в Россию, тем самым подрывая единство европейского антироссийского фронта, сообщается на сайте Sveriges Radio.

Дело в том, что острова не поддержали санкции Евросоюза в отношении Москвы и, соответственно, продолжают торговые отношения с Россией.

По данным СМИ, в связи с уходом с российского рыбного рынка европейских поставщиков объем поставок рыбы с Фарерских островов в Россию с 2013 года вырос с 700 миллионов до 2,5 миллиардов датских крон (383,1 миллиона долларов).

«По сути, мы ничего и не меняли, за стол переговоров нас также никто не приглашал», — приводит издание слова министра рыбного хозяйства Фарерских островов Хёгни Хойдаля.

По его словам, в регионе достигнут политический консенсус по вопросу санкций против России.

Фарерские острова входят в состав Дании, но являются самоуправляемой территорией. При этом автономия не входит в ЕС и может самостоятельно определять свою торговую политику.

Отказывающиеся поддерживать антироссийские санкции Фареры вызывают раздражение в датском правительстве.

В частности, представитель датской либеральной партии «Венстре по внешнеполитическим вопросам Микаэль Аструп Йенсен считает: несмотря на то, что юридически придраться к фарерцам нельзя, они поступают неправильно, так как «в этой ситуации есть моральный аспект».

Датский политик убежден, что такие действия автономии могут серьезно навредить Евросоюзу, отмечает газета «Взгляд».

В России теперь могут говорить о том, что западный мир не един, при этом они могут использовать Фареры, — заявил Йенсен.

В декабре, как писал «Ридус», расширило санкции против России Министерство финансов США.