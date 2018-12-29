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Датскую автономию обвинили в подрыве антироссийских санкций

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© pixabay.com

Автономный регион в составе Дании — Фарерские острова — получает огромную прибыль от экспорта рыбы в Россию, тем самым подрывая единство европейского антироссийского фронта, сообщается на сайте Sveriges Radio.

Дело в том, что острова не поддержали санкции Евросоюза в отношении Москвы и, соответственно, продолжают торговые отношения с Россией.

По данным СМИ, в связи с уходом с российского рыбного рынка европейских поставщиков объем поставок рыбы с Фарерских островов в Россию с 2013 года вырос с 700 миллионов до 2,5 миллиардов датских крон (383,1 миллиона долларов).

«По сути, мы ничего и не меняли, за стол переговоров нас также никто не приглашал», — приводит издание слова министра рыбного хозяйства Фарерских островов Хёгни Хойдаля.

По его словам, в регионе достигнут политический консенсус по вопросу санкций против России.

Фарерские острова входят в состав Дании, но являются самоуправляемой территорией. При этом автономия не входит в ЕС и может самостоятельно определять свою торговую политику.

Отказывающиеся поддерживать антироссийские санкции Фареры вызывают раздражение в датском правительстве.

В частности, представитель датской либеральной партии «Венстре по внешнеполитическим вопросам Микаэль Аструп Йенсен считает: несмотря на то, что юридически придраться к фарерцам нельзя, они поступают неправильно, так как «в этой ситуации есть моральный аспект».

Датский политик убежден, что такие действия автономии могут серьезно навредить Евросоюзу, отмечает газета «Взгляд».

В России теперь могут говорить о том, что западный мир не един, при этом они могут использовать Фареры, — заявил Йенсен.

В декабре, как писал «Ридус», расширило санкции против России Министерство финансов США.

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90-летней модели вручили орден за помощь пожилым в модельном бизнесе

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© instagram.com

90-летняя модель Дафна Селф получила орден Британской империи за помощь пожилым женщинам реализовать себя в модельном бизнесе, сообщает BBC.

Дафна была награждена орденом Британской империи (BEM). Дафна в восторге и весьма потрясена тем, что ее чествуют таким образом, и с нетерпением ждет дальнейших новостей об этой престижной премии в 2019 году, — говорится в публикации в Instagram модели.

Дафна Селф из города Балдока в графстве Хартфордшир начала карьеру модели в 1949 году. По ее словам, ее длительная карьера изменила негативные взгляды на старость, что помогло пожилым людям появиться перед камерой в качестве модели.

После того, как Дафна сфотографировалась для журнала Vogue в возрасте 70 лет, на нее обратили внимание ведущие агентства. С тех пор агенты, фотографы и дизайнеры одежды стали рассматривать пожилых людей в качестве моделей.

У пожилых людей есть деньги, чтобы купить красивую одежду, и они хотят, чтобы люди их возраста демонстрировали ее в журналах, — цитирует Селф издание.

Отмечается, что она не планирует уходить на пенсию, потому что ей нравится ее работа.

В 2015 году Дафна основала академию, чтобы женщины всех возрастов могли извлечь выгоду из ее опыта работы в модельном бизнесе и ее профессионализма, этикета, позитивного мышления и здорового образа жизни. Селф добавила, что академия «помогает им обрести уверенность в том, что они хотят делать».

Кроме того, академия стремится совершенствовать молодых моделей и вдохновлять женщин из всех слоев общества к самосовершенствованию.

Муж Дафны скончался в 1997 году после 43 лет брака. У нее есть трое детей и четверо внуков.

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Названа причина появления мышьяка в водопроводе Забайкалья

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© vk.com

В Роспотребнадзоре Забайкальского края назвали причину появления мышьяка в поселковом водопроводе. Мышьяк мог появиться там из-за того, что поблизости расположены месторождения золота.

Инцидент произошел в поселке Приисковый. В одной из скважин обнаружили примеси мышьяка. Введен режим ЧС.

Специалисты признали опасной воду. Ранее из этой скважины набирали воду примерно сто человек. Всего в поселке проживает 800 человек, организован подвоз воды. При этом режим чрезвычайной ситуации может быть продлен до конца января. Именно тогда станут известны результаты проб воды.

«Считаем, что это природное содержание. Месторождения золота сопровождаются выделением мышьяка», — приводит слова сотрудника регионального управления Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что шесть жителей поселка, среди них двое детей, попали в Нерчинскую центральную районную больницу. У них выявили хроническую интоксикацию мышьяком. Похожие симптому отравления обнаружены также у еще у 24 человек.

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