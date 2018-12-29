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В Хабаровском крае возросло число погибших при сходе лавины

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В Николаевском районе Хабаровского края утром в субботу, 29 декабря, сошли три лавины на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. Две лавины накрыли людей, третья заблокировала дорогу.

Число погибших возросло до двух, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. Один из тех, кого спасли из-под лавины в Николаевском районе, скончался в больнице.

Ранее под завалами были найдены восемь человек, среди них был один погибший, состояние остальных оценивается как тяжелое.

Как рассказали агентству, под завалами оказались десять человек. В настоящее время на месте работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек.

Глубина снега в районе завала превышает два метра, поэтому техника пока не может пробиться к месту схода лавины. 

Из-за погодных условий не может вылететь на помощь вертолет, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон, отмечает РЕН ТВ.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности». В районе ввели режим ЧС, сообщает ФАН.

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