В Хабаровском крае возросло число погибших при сходе лавины
- 29 декабря 2018, 08:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Николаевском районе Хабаровского края утром в субботу, 29 декабря, сошли три лавины на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. Две лавины накрыли людей, третья заблокировала дорогу.
Число погибших возросло до двух, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. Один из тех, кого спасли из-под лавины в Николаевском районе, скончался в больнице.
Ранее под завалами были найдены восемь человек, среди них был один погибший, состояние остальных оценивается как тяжелое.
Как рассказали агентству, под завалами оказались десять человек. В настоящее время на месте работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек.
Глубина снега в районе завала превышает два метра, поэтому техника пока не может пробиться к месту схода лавины.
Из-за погодных условий не может вылететь на помощь вертолет, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон, отмечает РЕН ТВ.
Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности». В районе ввели режим ЧС, сообщает ФАН.
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