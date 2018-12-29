Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) заявили о том, что им удалось выявить взаимосвязь между умеренным употреблением алкоголя и продолжительностью жизни людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Ученые проанализировали данные о здоровье 6 тысяч пожилых американцев. Исследование проводилось на протяжении 24 лет. За это время у части участников эксперимента развилась сердечная недостаточность от легкой до тяжелой формы», — пишет ФАН со ссылкой на зарубежную прессу.



В результате наблюдения за больными выяснилось, что в меру употребляющие алкоголь люди в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики. «Почему это так – пока не понятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — рассказал журналистам член команды исследователей Дэвид Браун.



Напомним, ранее в этом году британские ученые из университетов Ливерпуля и Шеффилда выяснили, что алкоголь в небольших дозах помогает снизить смертность. Еще раньше их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что алкоголь может предотвращать старческое слабоумие. В целом западные исследователи пытаются доказать пользу от алкоголя по несколько раз в год, хотя медики последовательно опровергают их выкладки и советуют употреблять как можно меньше алкогольных напитков.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как исследователи из Австралии обнаружили в табаке вещества, помогающие бороться с рядом инфекционных заболеваний.