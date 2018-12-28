Назван самый любимый жанр российских кинозрителей в 2018 году

По итогам опроса ВЦИОМ выяснилось, что россияне чаще всего смотрели в уходящем году фильмы на военную тематику (27%).

Почти столько же кинозрителей отдают предпочтение сказкам и мультфильмам (26%), а также комедиям (25%).

При этом военные драмы в основном смотрят люди в возрасте от 45 до 59 лет и старшее поколение (60 лет +). Сказкам и мультфильмам больше внимания уделяют 25−34-летние (40%), а комедиям — молодежь (42% среди 18−24-летних).

Социологи обращают внимание на то, что за последний год снизилась доля респондентов, которые часто смотрят мультфильмы и комедии.

В пятерку самых любимых киножанров россиян также вошли детективы (22%) и костюмно-исторические ленты (21%).

Отмечается, что в 2018 году значительно выросло число опрошенных, предпочитающих детективы (с 13% в 2017 г.), а доля любителей исторических фильмов, наоборот, снизилась с 26%.

Кроме того, 16% респондентов любят драмы (21% среди женщин), а 15% - приключенческие ленты. Каждый десятый опрошенный (10%) часто смотрит мелодрамы (16% среди женщин), столько же (10%) выбирают для просмотра триллеры и фильмы ужасов (37% среди 18−24-летних), а боевики предпочитают лишь 9% респондентов (15% среди мужчин), свидетельствуют результаты опроса.

Фильмам российского производства отдают предпочтение 83% опрошенных, второе место занимает американское кино (40%), а тройку лидеров замыкает французский кинематограф (15%). В топ-5 также попали британские картины (8%) и индийские ленты (6%).

Ранее сообщалось, что в 2018 году отечественные кинокартины посмотрели более 55 млн человек, а за последние семь лет кассовые сборы российских фильмов увеличились в два раза.