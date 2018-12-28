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Психиатр предложил отправить Башарова на обследование

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Появившуюся в СМИ информацию об избиении актером Маратом Башаровым его жены Елизаветы Шевырковой прокомментировал известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

По его мнению, Башарова нужно обследовать, так как у него это уже не первый подобный случай всплеска агрессии.

«Это может быть чисто неврологическое состояние в ответ на алкоголь или на что-то еще, — заявил специалист в интервью kazan. kp.ru. — А может быть психическое расстройство, повторяющееся периодически в определенных ситуациях».

Виноградов считает, что актера нужно тщательно обследовать в клинике для постановки диагноза и для этого не нужно добиваться согласия самого Башарова.

По словам психиатра, в таких случаях достаточно заявления родственников, чтобы принудительно поместить человека в психиатрический стационар судебного типа и тщательно обследовать.

Он также добавил, что его психиатрической экспертизы может потребовать и полиция, пишет издание.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Башаров избил жену Елизавету Шевыркову в ночь на 27 декабря. Брат Елизаветы Федор утверждал, что актер сломал ей нос.

В то же время Шевыркова заявила, что муж ее не избивал и она не обращалась в клинику.

В связи с произошедшим депутат Мосгордумы Евгений Герасимов посоветовал девушкам взвешенно принимать решения о замужестве.

Это уже не первый случай, когда Башарова обвиняют в избиении супруги. Четыре года назад СМИ сообщили об избиении предыдущей жены актера, актрисы Екатерины Архаровой.

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