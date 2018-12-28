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Тест: Что означают русские ругательства?

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  • 28 декабря 2018, 18:28
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Кого раньше называли «заразой, что означает слово «мымра», откуда пришло в нашу речь слово «сволочь»? В русском языке множество бранных слов, которые раньше имели совершенно другой смысл. Пройдите наш тест на тему русских ругательств, чтобы впредь браниться со знанием дела.

На сколько вопросов ответили правильно? Напишите в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и коллегам, пусть тоже узнают, что зараза — это комплимент, а не ругательство!

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