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Сёрфер врезался в акулу на большой скорости

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  • 28 декабря 2018, 16:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Алекс Сото (Alex Soto) из Доминиканы считается одним из лучших кайтсёрферов Южной Америки. Сейчас он готовится к участию в Панамериканских играх и усиленно тренируется, каждый день выходя в океан. В тот раз всё шло как обычно. Алекс разогнался как следует (а скорость спортсмена на кайте может достигать и 100 километров в час), но на полном ходу встретил акулу, которая сбила парня с ног.

Друзья не поверили рассказу Алекса, пока он не выложил видео, снятое на GoPro, на свою страницу в Instagram.

«Ни разу за 14 лет я не видел акул в Кабарете, поэтому я был очень удивлён. Но я понимаю, что мы вторгаемся в их среду обитания, а значит, это не так уж и странно», — рассказал кайтсёрфер изданию The West.

Также Алекс Сото отметил, что акула осталась цела, а вот его кайту и сёрфу потребовался ремонт.

Ранее «Ридус» рассказывал, как акула едва не откусила руку модели, которая решила сняться в экстремальной фотосессии.

Кстати, безопаснее всего фотографироваться с плюшевой акулой из ИКЕА, тем более она стала такой популярной интернет-звездой, что игрушку буквально смели с прилавков и теперь перепродают в интернете.

Также мы писали о парне, на которого в разное время нападали акула, медведь и змея, а он остался жив и всё ещё любит животных.

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