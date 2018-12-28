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Единственный в мире орангутан-альбинос вернулся в дикую природу

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  • 28 декабря 2018, 14:36
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Сотрудники Фонда спасения орангутанов Борнео заявили, что единственный зарегистрированный орангутан-альбинос вернулся в дикую природу.

Самка Альба вернулась к привычному образу жизни после двух лет реабилитации. Вместе с ней в дикую природу выпустили еще одного орангутана — самку Кики. Самок доставили в национальный парк на острове Борнео в Индонезии.

Напомним, что Альба, единственный в мире орангутан-альбинос, была обнаружена сотрудниками Фонда в апреле 2017 года недалеко от индонезийской деревни в провинции Центральный Калимантан.

На тот момент ей было пять лет и она была в плохом состоянии — истощение, обезвоживание и большое количество паразитов. Орангутана быстро доставили в Центр, где животному оказали помощь и началась долгая реабилитация.

Для сотрудников Фонда Альба стала открытием, так как до этого ученые не встречали орангутанов-альбиносов с белоснежной шерстью, голубыми глазами и красными зрачками.

Свою реабилитацию Альба проходила вместе с Кикой, поэтому за два года они сдружились и сейчас вместе отправились в дикую природу.

Некоторое время назад мы приняли решение продлить реабилитацию Альбе, так как из-за альбинизма у нее пониженная острота зрения и слуха, а необычный цвет шерсти может отрицательно сказаться на ее социализации. Все было сделано для ее безопасности, — рассказали специалисты.

В течение следующих шести месяцев сотрудники Фонда будут наблюдать по датчикам и камерам за жизнью орангутанов, чтобы убедиться в их безопасности и адаптации.

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