Состоялся первый полет нового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М

В Казани впервые поднялся в воздух глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

«Сегодня на Казанском авиазаводе состоялся первый полет опытного Ту-22М3М. Он прошел штатно», — сообщил «Интерфаксу» источник.

Теперь самолету предстоит пройти заводские летные испытания, а после них — государственные совместные испытания (ГСИ), добавил собеседник агентства.

В пресс-службе «Туполева» подтвердили, что полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Отмечается также, что в ходе полета были проверены обновленные системы и оборудование, установленное в рамках глубокой модернизации Ту-22М3М.

Как сообщили в пресс-службе, полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. Самолетом пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По словам главы «Туполева» Александра Конюхова, решение об объеме первой партии строевых самолетов, подлежащих модернизации, будет принято Минобороны по результатам ГСИ, пишет агентство.

Президент ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.

Ранее сообщалось, что 16 августа в Казани состоялась церемония выкатки и передачи первого опытного образца Ту-22М3М на наземные и летные испытания.