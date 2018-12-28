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Пол древних людей научились определять по зубам

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  • 28 декабря 2018, 13:01
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе нашли новый способ определения пола останков по зубам.

Эта разработка очень поможет археологам определять пол древних людей, даже если скелет сохранился лишь частично.

Ученые предложили анализировать останки на основе аминокислотных последовательностей в белках зубной эмали.

Проблема определения пола у частично сохранившихся останков давно волнует специалистов. Сейчас в случае отсутствия тазовых костей невозможно установить пол, если нет возможности провести анализ ДНК, — пояснили исследователи.

Новое открытие помогло решить эту проблему. Теперь достаточно белков из зубной эмали, которые обычно хорошо сохраняются. Во время анализа образец зубной эмали растворяют в кислоте, нагревают, измельчают, обрабатывают ферментом и исследуют на масс-спектрографе.

Чтобы проверить действенность метода, ученые протестировали образцы зубов возрастом 7000 лет. Выделенные аминокислотные последовательности оказались достаточными для различения мужчин и женщин.

Этот способ поможет ученым не только классифицировать останки, но и определить роль конкретного древнего человека в общине. Также это позволит узнать, чем отличался мужской рацион питания от женского.

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«Если хочешь ребенка»: чиновница советует матерям в декрете завести огород

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© minsocdem.samregion.ru

Неоднозначное высказывание самарской чиновницы относительно демографической ситуации в стране обсуждают в Сети.

Министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой не понравились претензии женщин в декрете к пособиям.

При обсуждении публикации «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек» одна из матерей в декрете написала, что пособие после полутора лет ребенка составляет 50 рублей.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном отпуске и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — ответила Антимонова.

Чиновница также отметила, что «пока пытаемся заработать все деньги, молодость закончится и будет одинокая старость!». Позже она удалила свои комментарии.

Недавно свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление на увольнение после скандала. Девушка заявила, что государство никого не просило рожать и никого не обязано содержать.

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