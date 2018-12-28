Пол древних людей научились определять по зубам

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе нашли новый способ определения пола останков по зубам.

Эта разработка очень поможет археологам определять пол древних людей, даже если скелет сохранился лишь частично.

Ученые предложили анализировать останки на основе аминокислотных последовательностей в белках зубной эмали.

Проблема определения пола у частично сохранившихся останков давно волнует специалистов. Сейчас в случае отсутствия тазовых костей невозможно установить пол, если нет возможности провести анализ ДНК, — пояснили исследователи.

Новое открытие помогло решить эту проблему. Теперь достаточно белков из зубной эмали, которые обычно хорошо сохраняются. Во время анализа образец зубной эмали растворяют в кислоте, нагревают, измельчают, обрабатывают ферментом и исследуют на масс-спектрографе.

Чтобы проверить действенность метода, ученые протестировали образцы зубов возрастом 7000 лет. Выделенные аминокислотные последовательности оказались достаточными для различения мужчин и женщин.

Этот способ поможет ученым не только классифицировать останки, но и определить роль конкретного древнего человека в общине. Также это позволит узнать, чем отличался мужской рацион питания от женского.