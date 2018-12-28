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Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках зарубежного отдыха

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© pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рисках, связанных со сменой климатического пояса во время поездок в зарубежные туры на новогодних каникулах. По словам главы ведомства, россиянам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, предварительно взвесив все «за» и «против» вместе с лечащим врачом.

У кого-то здоровье очень крепкое и позволяет менять климатический пояс. У кого-то и приоритеты другие, кто-то и не хочет менять климатический пояс. Но мне кажется, по поводу выезда за рубеж, тем более со сменой климата, лучше советоваться с врачом, а по поводу вывоза детей — с педиатром, особенно если есть какие-то нарушения здоровья, — считает Попова.

Отдельное внимание специалист обратила на ситуацию с детьми в возрасте до двух лет. На таких туристах встряска в виде резкого изменения климата сказывается особенно неблагоприятно, рассказала она агентству «Интерфакс».

Говоря о специфических заболеваниях, характерных для определенных туристических направлений, руководитель Роспотребнадзора отметила, что в азиатском, южно- и центрально-американских регионах существует вероятность заболеть лихорадками Денге, Цуцугамуши или Чикунгунья. Туристам, выбравшим в качестве места проведения ближайших новогодних каникул Европу, стоит остерегаться кори.

В сложившейся ситуации главный санитарный врач страны призвала обратить внимание на внутрироссийские направления.

В нашей стране много мест, где интересно зимой: и в Крыму, и в Сочи, и в Красноярске, который готовится к Универсиаде и выглядит очень неплохо. На мой взгляд, интереснее России в принципе ничего нет. Блистательные города сегодня в праздничном убранстве, — убеждена Попова.
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