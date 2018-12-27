В музее Эдварда Мунка недосчитались шести картин

Собрание графических работ норвежского художника Эдварда Мунка, выставленное в его персональном музее в Осло, недосчиталось шести полотен. Пропажу обнаружили журналисты издания Dagbladet, проводившие расследование в отношении других ранее исчезнувших работ.

По их данным, на этот раз из собрания музея пропали «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р.», «Тиргартен-Берлин» и «Оге Кристиан Гирлёфф». Таким образом, на сегодняшний день неизвестным остается местоположение уже 34 полотен экспрессиониста.

Объяснить причины отсутствия работ не смог даже директор музея Стейн Улаф Хенриксен.

Элизабет Мунк-Эриксен, приходящаяся художнику правнучкой, назвала ситуацию возмутительной, раскритиковав деятельность руководителя учреждения.



Как ранее сообщал «Ридус», одна из самых знаменитых работ Эдварда Мунка «Крик» в 2012 году обновила аукционный рекорд того времени, уйдя с молотка за 120 миллионов долларов.