В музее Эдварда Мунка недосчитались шести картин
- 27 декабря 2018, 21:58
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Собрание графических работ норвежского художника Эдварда Мунка, выставленное в его персональном музее в Осло, недосчиталось шести полотен. Пропажу обнаружили журналисты издания Dagbladet, проводившие расследование в отношении других ранее исчезнувших работ.
По их данным, на этот раз из собрания музея пропали «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р.», «Тиргартен-Берлин» и «Оге Кристиан Гирлёфф». Таким образом, на сегодняшний день неизвестным остается местоположение уже 34 полотен экспрессиониста.
Объяснить причины отсутствия работ не смог даже директор музея Стейн Улаф Хенриксен.
Элизабет Мунк-Эриксен, приходящаяся художнику правнучкой, назвала ситуацию возмутительной, раскритиковав деятельность руководителя учреждения.
Как ранее сообщал «Ридус», одна из самых знаменитых работ Эдварда Мунка «Крик» в 2012 году обновила аукционный рекорд того времени, уйдя с молотка за 120 миллионов долларов.
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