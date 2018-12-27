10+ людей, которые встретили Рождество хуже вас

Рождество — весёлый праздник, когда за общим столом обычно встречается вся семья. Но иногда всё идёт не по плану, и вот уже праздничный ужин летит на пол, индейка сгорает, нарядная ёлка валяется на полу, а Санта-Клаус приносит совсем не то, чего хотелось. Если вы отметили Рождество не очень удачно, то посмотрите смешные фотографии людей, у которых это получилось ещё хуже.

«Это был наш праздничный ужин»

«С Рождеством!»

«Спасибо, тётя, я откусила омара, думая, что это шоколад, а не мыло!»

«Я только что развесил рождественские огни на нашей крыше, а потом обернулся»

«Мои родители сделали праздничный чулок для моей жены на Рождество»

«Как-то неправильно началось моё Рождество»

«Наша собака не одобрила наши новые рождественские украшения»

«Там был наш рождественский ужин»

«Сосед только что пытался выбросить свою елку с балкона. Не знаю, где она должна была приземлиться в идеале»

«Я встречала Рождество в доме родителей моего парня-австралийца. Вот что я увидела утром»

«Моя мама оставила 300 долларов без присмотра, их нашёл мой маленький племянник и подумал, что это просто бумажки. С Рождеством, мама»

«Я забыл про курицу»

«Я уммммм… уххххх… нет слов. С Рождеством!»

«Я спрятал ветчину от собаки в духовке. В пластиковом лотке. А потом включили духовку, чтобы разогреть жареную индейку, а про лоток забыл»

«И почему жена говорит, что у нас больше не будет настоящей елки»

«Давайте пропустим Рождество в этом году»

«Получил эвкалиптовое дерево на Рождество»

«Рождественское бедствие от моей собаки, которая снесла дерево и съела свою постель»

«Да, это только что произошло! Очень повезло, что у меня нет травм, но я расстроился из-за моей рождественской ветчины, хаха»

«Этим утром какие-то дети решили поджечь мою лодку. Счастливого Рождества»

«Это то, что случилось с нашей живой ёлкой в этом году. На ней не осталось ни одной иголки, когда мы вытащили её через заднюю дверь»

«Мой рождественский подарок»

«Мои родители нашли это утром»

«В таком виде приехал рождественский подарок для моей подруги»

«Мои собаки поздравили меня»

«Сломав мамину печь в канун Рождества, я наверняка напомнил ей о двух вещах: 1. Я её любимый ребёнок; 2. Нужно всегда готовить резервное жаркое»

«Моя рождественская ёлка высотой 10 футов упала сегодня…»

«Мне подарили кошелёк на Рождество, но они кое-что забыли…»

"Мы стояли в очереди два часа, чтобы сфотографироваться с Санта-Клаусом"

А вы как встретили Рождество?