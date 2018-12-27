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Отец купил шесть авиабилетов ради Рождества с дочкой-стюардессой

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  • 27 декабря 2018, 16:29
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В канун Рождества американец Майк Леви (Mike Levy) летел из города Форт Майерс в Детройт и разговорился со своим попутчиком. Им оказался Хэл Воган (Hal Vaughn), который рассказал удивительную историю. Оказалось, что его дочь — стюардесса Пирс, работающая на этом рейсе, и её смены выпали как раз на праздники. Отец так захотел встретить Рождество с дочерью, что купил шесть авиабилетов и два дня летал с дочкой по всей стране.

Прилетев домой, Майк написал об этой трогательной истории в Facebook, и его пост быстро стал вирусным, набрав 150 тысяч лайков и более 30 тысяч репостов.

Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом на обратном пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, которой пришлось работать в Рождество, так что Хэл решил провести праздничные выходные с ней. Он будет летать с дочкой в каждом из её рейсов по всей стране 24 и 25 декабря. Какой же фантастический отец! Желаю им обоим счастливого Рождества!

Позже это сообщение репостнула и сама стюардесса Пирс Воган (Pierce Vaughn):

Мам, смотри, мы сделали это! Папино первое путешествие с использованием бонусов прошло успешно. Спасибо всем понимающим сотрудникам и моему идеальному экипажу. На одном из рейсов папа даже попал в первый класс — это ли не рождественское чудо? И отдельная благодарность классному пассажиру Майку Леви, который помог нам понять, насколько это крутая история!

Позднее Майк в шутку сказал журналистам ABC News, что надеялся сидеть рядом с каким-нибудь известным человеком: «Я думал, что рядом со мной сядет знаменитость, но вместо этого я сам сделал Хэла знаменитостью».

Ранее «Ридус» писал о том, как пассажир нашёл самую красивую стюардессу в мире, выложил её фото в Сеть, и интернет с ним согласился.

Также мы рассказывали, как в Сети стала вирусной фотографии другой стюардессы — из авиакомпании Emirates Airlines, которая изрядно напугала пользователей. На первый взгляд ничего необычного в снимке нет, но, если приблизить фото, улыбка одной из девушек обретает жуткие очертания.

Ещё мы публиковали фотографии авторства стюардессы, которую уволили за блог о самых аморальных пассажирах и их непристойном поведении.

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