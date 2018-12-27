В Таиланде россиянин напал с ножом на экс-депутата Госдумы

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах и депутат Госдумы шестого созыва дзюдоист Дмитрий Носов рассказал, что на него в Таиланде напал с ножом некий соотечественник.

Инцидент, по словам Носова, произошел на острове Пхукет во время открытой тренировки. К спортсмену подошел мужчина, который за несколько дней до этого уже фотографировался с ним и даже выкладывал снимки в соцсети.

Сейчас же мужчина был разъярен, он выразил недовольство тем, что Носов разминается рядом с якобы его девушкой.

По словам экс-депутата, мужчина задирал его и в итоге он предложил обидчику выяснить отношения на ринге. После некоторого раздумья тот согласился.

Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку, — написал бывший депутат в своем аккаунте в Instagram.

Однако через несколько минут, по словам Носова, этот мужчина ворвался в помещение, где были женщины и дети, с тесаком. Которым рубят кокосы.

И начал кричать, что меня убьет, — рассказал дзюдоист.

В итоге нападавшего мужчину скрутили, а после передали сотрудникам правоохранительных органов.

По словам Носова, позже он просмотрел страницу этого мужчины в соцсети и пришел к выводу, что тот — «бандит, занимающийся выколачиванием долгов».

Я считаю, что все должно быть по закону, — отметил спортсмен.

В начале декабря дзюдоист Дмитрий Носов сообщил «Ридусу» о том, что неизвестные попытались захватить его школу боевых искусств. По его словам, злоумышленники ворвались в здание в пять часов утра и заварили двери.