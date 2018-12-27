Тест: Если бы вы были богом, то каким?

Представляли себе, каково это — быть всемогущим и всезнающим? Взмахом одной руки менять погоду, превращаться в птиц и животных, иметь фантастическую силу, управлять чувствами людей и стихиями, жить вечно. Мифы и легенды рассказывают нам о том, что в мире жило множество богов. Пройдите наш тест, чтобы узнать, каким богом вы могли бы быть.

Результат пишите в комментариях, нам очень интересно! А тест отправьте друзьям и близким, чтобы знать, с какими богами вы имеете дело.