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Зонд New Horizons подошел к самому далекому астероиду Солнечной системы

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  • 27 декабря 2018, 13:13
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Специалисты NASA рассказали, что зонд New Horizons долетел до Ультима Туле — самого далекого из известных астероидов в Солнечной системе.

Астероид находится в поясе Койпера — ледяном мире на окраине нашей Солнечной системы. Сейчас зонд совершает облет астероида.

Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Космическое тело представляет собой либо аномально вытянутый сфероид, либо слившуюся пару астероидов, либо облако из пыли.

Зонд New Horizons находится на расстоянии 129 млн км от Ультима Туле и в 6,3 млрд км от Земли. Ожидается, что ближе всего New Horizons подойдет к астероиду 1 января — тогда между объектами будет всего 3,5 тысячи км.

Ученые надеются, что аппарат сможет получить информацию об астероиде: например, почему интенсивность свечения космического тела не меняется при его вращении.

Сейчас у специалистов есть две версии: либо астероид повернут к зонду полюсами, либо гипотетическая газовая мантия астероида может скрывать повышение яркости. Но первый вариант маловероятен.

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