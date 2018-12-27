Недовольный клиент взорвал гранату на строительной базе в Хабаровске

В Хабаровске на строительной базе неизвестный мужчина взорвал боевую гранату, сообщает ФАН со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

Зашедший на базу мужчина поругался с менеджером торгового дома «Навигатор», занимающегося доставкой стройматериалов, и избил его.

А потом, по словам собеседника агентства, достал гранату и бросил ее. В результате мужчина погиб, еще три человека пострадали. По предварительной версии, погибший был клиентом, недовольным обслуживанием.

Один из пострадавших находится в краевой больнице с осколочными ранениями и контузией. Кроме того, мужчина и женщина госпитализированы с контузией, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, бросивший гранату был грабителем.

Как рассказала ТАСС представительница торгового дома, мужчина был «совершенно невменяем». «Мы не знаем, кто это был, потому что он был в маске. Потом он взорвал гранату, один из парней успел оттащить нашего менеджера, а второй пострадал больше», — отметила собеседница агентства.

