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Ракета «Союз-2» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный

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© Юрий Смитюк/ТАСС

С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с 28 спутниками.

Запуск произошел, согласно плану, в 5:07 по московскому времени.

Ракета запущена, чтобы вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также 26 аппаратов из Германии, Испании, США, ЮАР и Японии.

Данный пуск является последним в 2018 году, напоминает РИА Новости.

Сначала на опорную орбиту вышел разгонный блок «Фрегат», который обеспечивает выведение спутников на целевые орбиты.

Российские спутники отделились от него на высоте 478 на 522 километра, сообщает ФАН.

После отделения всех остальных аппаратов по плану разгонный блок «Фрегат» в 10:00 включит двигатель для схода с орбиты и в 10:25 должен войти в атмосферу.

Как писал «Ридус», в ноябре 2017 года стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов из разных стран.

По данным экспертов, спутники погубил сбой в работе разгонного блока «Фрегат», который вместо двух включений двигательной установки для повышения высоты полета произвел только одно.

В сентябре нынешнего года под стартовым столом космодрома Восточный были обнаружены пустоты, на устранение которых потребовалось 4,6 миллиона рублей, а в ноябре на стартовом столе космодрома обнаружили критический дефект.

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