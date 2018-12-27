Золотов признал отправку внука на учебу в Британию

Директор Росгвардии Виктор Золотов дал интервью, в котором ответил Алексею Навальному на целую серию обвинений, в том числе в присвоении дачи Микояна в Одинцовском районе Подмосковья и отправке своего внука на учебу в Британию.

«Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше находится и дача Сталина», — заявил Золотов корреспонденту kp.ru.

Глава Росгвардии с иронией поблагодарил Навального, что тот не «поселил» на его дачу самого Иосифа Сталина.

Говоря о других обвинениях в свой адрес, Виктор Золотов коснулся убийства Бориса Немцова. «Это вообще маразм! Об этом даже говорить не хочется. Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение», — подчеркнул он.

Также Золотов ответил на упреки в инсценировке задержания на Васильевском спуске угрожавшего взорвать себя мужчины. По его словам, «горе-террорист» был настоящим. Кроме того, Виктор Золотов отверг обвинения со стороны Навального в незаконном обогащении, объяснив происхождение своего капитала успешным бизнесом. «Он оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую», — сказал генерал.

В завершении интервью Виктор Золотов ответил на вопрос о том, почему его внук обучается в Великобритании. «Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом», — заключил глава Росгвардии.

Как сообщал «Ридус», в начале декабря Виктор Золотов подал к Алексею Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец намерен взыскать с Навального 1 миллион рублей. В случае победы Золотов пообещал отдать средства в один из детских домов.

Ранее Навальный в своем расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждал, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. После этого глава ведомства назвал клеветой и пообещал сделать из блогера «отбивную». Он вызвал Навального на дуэль. В связи с этим депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил на рассмотрение Госдумы Дуэльный кодекс Российской Федерации, согласно которому «поединок может проходить только между равными по служебному положению».