Изобретатели создали пушку-автомат для украшения ёлки

Авторы YouTube-канала the Hacksmith изобрели пушку для того, чтобы очень быстро украсить ёлку. Необычное приспособление состоит из трубы, большого вентилятора и нескольких аккумуляторов. В пушку заправляют ёлочные игрушки и мишуру и начинают обстреливать дерево, которое в это время другой человек крутит за верёвку. И хоть к ёлке цепляются далеко не все украшения, за 30 секунд она становится вполне нарядной.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого способа нарядить ёлку и назвали его эпичным и впечатляющим.

А вы как украшаете свою ёлочку?