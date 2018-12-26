Изобретатели создали пушку-автомат для украшения ёлки
- 26 декабря 2018, 19:09
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Авторы YouTube-канала the Hacksmith изобрели пушку для того, чтобы очень быстро украсить ёлку. Необычное приспособление состоит из трубы, большого вентилятора и нескольких аккумуляторов. В пушку заправляют ёлочные игрушки и мишуру и начинают обстреливать дерево, которое в это время другой человек крутит за верёвку. И хоть к ёлке цепляются далеко не все украшения, за 30 секунд она становится вполне нарядной.
Интернет-пользователи пришли в восторг от такого способа нарядить ёлку и назвали его эпичным и впечатляющим.
А вы как украшаете свою ёлочку?
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