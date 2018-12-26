найти ×
   
  • USD +0.14
    68.89
  • EUR +0.09
    78.52
СохранитьСохранено0
×

114724

Изобретатели создали пушку-автомат для украшения ёлки

Small dd3dc5f883
  • 26 декабря 2018, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Авторы YouTube-канала the Hacksmith изобрели пушку для того, чтобы очень быстро украсить ёлку. Необычное приспособление состоит из трубы, большого вентилятора и нескольких аккумуляторов. В пушку заправляют ёлочные игрушки и мишуру и начинают обстреливать дерево, которое в это время другой человек крутит за верёвку. И хоть к ёлке цепляются далеко не все украшения, за 30 секунд она становится вполне нарядной.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого способа нарядить ёлку и назвали его эпичным и впечатляющим.

А вы как украшаете свою ёлочку?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 852e91246e
    Наталия Сорокинасегодня, 20:06

    Я думаю, что в этих "вечных" рисунках инопланетяне рассказали о земных людях и их основных характеристиках:
    1) Люди трудолюбивые, послушные, как муравьи, но и тупые тоже, как муравьи.
    2) Люди птицы, пустые мечтатели, летающие в своих фантазиях, как в небе.
    3) Люди болтливые, ленивые, как мартышки (степень болтливости в завитках хвоста)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5021075читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
17013551читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

261734149читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

201931читать позжечитаю позже