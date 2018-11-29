Топ лучших аналитических текстов «Ридуса» за 2018 год

Подводя своеобразный итог минувшему году, «Ридус» предлагает еще раз вспомнить его главные лица, события, тенденции и тренды, которые уже стали частью нашей совместно прожитой истории.

Акула мирового финансового рынка Джейкоб Ротшильд уверен, что миропорядок, существующий на протяжении последних 75 лет, безвозвратно уходит в историю. Новые правила игры не сулят ничего хорошего подавляющему большинству стран.

Специалисты Белого дома настолько сильно хотели помочь своему президенту произвести впечатление на товарища Кима, что решили выдать за собственную одну из «передовых» разработок российского автопрома.

Что такое «Полярный Шелковый путь», и почему он нужен современному Китаю — «Риудс» разобрался, зачем КНР стремится к освоению Севера.

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Автор легендарной серии рассказал, как изменилась наша жизнь с приходом гаджетов и стоит ли ждать выхода его новых книг.

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А вы знаете, чем занималась «новая Анна Чапман» до того, как ее задержали власти США? Вся биография Марии Бутиной от школьной скамьи до знакомства с представителями американской элиты.

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