Топ лучших аналитических текстов «Ридуса» за 2018 год
- 06 января 2019, 08:00
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Подводя своеобразный итог минувшему году, «Ридус» предлагает еще раз вспомнить его главные лица, события, тенденции и тренды, которые уже стали частью нашей совместно прожитой истории.
Ротшильд предсказал конец существующего мира
Акула мирового финансового рынка Джейкоб Ротшильд уверен, что миропорядок, существующий на протяжении последних 75 лет, безвозвратно уходит в историю. Новые правила игры не сулят ничего хорошего подавляющему большинству стран.
Трамп показал Ким Чен Ыну сборочную линию АвтоВАЗа
Специалисты Белого дома настолько сильно хотели помочь своему президенту произвести впечатление на товарища Кима, что решили выдать за собственную одну из «передовых» разработок российского автопрома.
Полярный дракон: Китай знает, что делать с Северным морским путем
Что такое «Полярный Шелковый путь», и почему он нужен современному Китаю — «Риудс» разобрался, зачем КНР стремится к освоению Севера.
Весь мир ждет жесткая социальная селекция по-китайски
Общество тотального контроля на китайский манер — сюжет для антиутопии или реальность завтрашнего дня? Рассказывают эксперты.
Дмитрий Глуховский: в России мы все живем в постапокалиптическом мире
Автор легендарной серии рассказал, как изменилась наша жизнь с приходом гаджетов и стоит ли ждать выхода его новых книг.
Что не так с новой автокефальной Церковью Украины
Отвечает заместитель руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Почему Индия не платит за российское оружие
Последний крупный оборонный контракт между Россией и Индией датирован аж 2012 годом. Специалисты объяснили, стоит ли бояться того, что Дели повернется на Запад.
От школьной скамьи до задержания: биография Марии Бутиной
А вы знаете, чем занималась «новая Анна Чапман» до того, как ее задержали власти США? Вся биография Марии Бутиной от школьной скамьи до знакомства с представителями американской элиты.
Ковбой в посудной лавке: сошел ли Трамп с ума
Внешняя политика 45-го американского президента многим может показаться непоследовательной, однако не стоит думать, что действия этого парня лишены всяческой логики. Почему — объясняют эксперты.
«Уроды» и «сукины дети»: как выясняют отношения современные политики
Политики, как и телешоу, остро нуждаются в рейтингах. Вспоминаем самые громкие скандалы с участием фронтменов народного мнения.
«Нас унижали»: житель Урала рассказал, как его сделали «умственно отсталым»
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«Найди себе мужика»: как работодатели нарушают права женщин в России
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Если вы еще не в курсе, что такое кибербуллинг, то настало самое время узнать. Войти в тему помогут истории наших героинь.
Они вам ничего не должны: 5 скандальных высказываний чиновников и депутатов
Иногда высказывания российских чиновников просто завораживают. Тем, кто до сих пор находится под впечатлением от «макаронной диеты по-саратовски» и перлов Ольги Глацких, адресован наш следующий материал.
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Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был лучшим во всем, и у некоторых это действительно получается. Изучаем, где и чем живут наследники российских политиков.
Почему врачи бросают пациентов умирать на улице
Как показывает печальная практика, медики могут не только не успеть приехать, но и не забрать или даже не впустить. Разбираемся, почему российские пациенты все чаще сталкиваются с тотальным безразличием врачей.
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Американские власти давно грозятся закрыть лазейку, из-за которой гражданство США каждый год получает несколько миллионов человек. «Ридус» узнал, сколько стоит американская мечта иностранных родителей, и какими могут быть ее подводные камни.
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