Женщину освободили после 32 лет сексуального рабства

В Боливии полицейские провели спецоперацию по освобождению гражданки Аргентины, которая провела в рабстве 32 года, сообщает BBC News.

Женщину похитили, когда ей было 13 лет, и долгие годы о ней ничего не было известно.

В начале этого года полиция получила сообщение, что женщина находится в городе Бермехо на юге Боливии.

Затем полиция обнаружила дом, где она содержалась, и освободила ее вместе с девятилетним сыном. Имена спасенных не разглашаются.

В среду, 25 декабря, полиция вернула женщину и ее ребенка к семье в город Мар-дель-Плата в Аргентине.

Как сообщает аргентинский портал Clarin, 32 года назад она приехала вместе со своей старшей сестрой в Боливию, где их принудили работать в публичном доме.

Сестре удалось через три месяца сбежать и вернуться на родину. Расследование о похищении было инициировано только в 2014 году.