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Как выглядит сказочная новогодняя Москва глазами фотографа

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  • 26 декабря 2018, 12:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Перед Новым годом Москва превращается в волшебную сказку. Тысячи иностранцев приезжают в Россию, чтобы своими глазами увидеть эту красоту.

«Москва — мой любимый город. Удивительный, с потрясающей богатой историей, как много здесь разных зданий с интересным прошлым, есть красивые и безобразные, серые и очень яркие. Я всегда всем говорю, что очень люблю свой город, и готова воспевать его ещё и ещё. И чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, насколько прекрасна. Москва», — говорит московский фотограф Кристина Макеева, которая ведёт популярный Instagram более чем с 620 тысячами подписчиков.

Девушка погуляла по красочной, праздничной, заснеженной Москве и увековечила прекрасные предновогодние мгновения на фотокамеру.

А вы гуляли по новогодней Москве? Поделитесь своими впечатлениями.

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