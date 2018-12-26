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Тренера российского клуба лишили прав за отказ от освидетельствования

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© ФК «Зенит»/ТАСС

Мировой суд в городе Красноярске на полтора года лишил водительских прав тренера местного футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева. В качестве дополнительного наказания специалисту придется оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, представители Аленичева, равно как и сам спортивный специалист, на заседании не присутствовали. Суд заслушал показания трех сотрудников ГИБДД, а также изучил видеозапись инцидента, сделанную понятыми из автомобиля ДПС.

На ее кадрах видно, как инспекторы пытаются убедить наставника красноярского клуба пройти медицинское освидетельствование.

Запечатленный на видео инцидент произошел 17 ноября. Как сообщалось ранее, в этот день Дмитрий Аленичев проводил время в одном из красноярских баров, после чего, повздорив с посетителем, уехал из заведения на автомобиле.

Минувшей осенью «Ридус» писал о задержании футболиста самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Сотрудники ГИБДД застали спортсмена «врасплох» за рулем автомобиля службы каршеринга.

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