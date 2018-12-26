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Следствие проведет дополнительное расследование дела Мотузной

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© vk.com

Уголовное дело в отношении студентки из Барнаула Марии Мотузной возвращено из суда в следственные органы для дополнительного расследования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления СК РФ.

Как писал «Ридус», дело в отношении Мотузной было возбуждено в мае 2018 года. По версии следствия, в двух изображениях, сохраненных у нее на странице, есть признаки оскорбления чувств верующих.

На одной картинке с надписью «Две главные беды России» изображены люди, идущие крестным ходом по грязной дороге. Другой мем: человек, похожий на Иисуса Христа, курит и выпускает сигаретный дым через отверстие в ладони. Кроме того, у нее на странице были сохранены и другие картинки, которые, по мнению следователей, оскорбляют представителей другой расы.

«В настоящее время сама Мотузная не находится в розыске в связи с расследованием дела», — рассказали агентству в пресс-центре.

В октябре Мотузная заявила в соцсетях, что покинула Россию и находится в Киеве. Девушка тогда отметила, что Украина — «это не выбор, это начало пути».

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