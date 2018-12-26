Найден способ распознать продукты с ГМО

С 26 декабря вступило в силу решение совета Евразийской экономической комиссии о том, что продукты питания, содержащие более 0,9% генно-модифицированных организмов (ГМО), будут помечаться специальным знаком.

«Продуктов животного происхождения с ГМО в нашей стране практически нет, но в состав колбасных изделий может входить генетически модифицированная соя. В России при производстве пищевой продукции разрешено применять модифицированные компоненты, прошедшие госрегистрацию и проверку на безопасность — это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла», — сообщает ФАН.

На отечественных полях выращивание культур с генетическими изменениями запрещено, а использовать можно лишь сырье с доказанной безопасностью. В Роскачестве в прошлом году на содержание ГМО было проверено более 26 тысяч образцов продуктов питания и следы генной модификации были обнаружены лишь в 17 из них.



Напомним, основная проблема экспериментов с ГМО заключается в слишком быстром характере мутаций, при котором человечество рискует не заметить нежелательные, а то и прямо опасные. Широкое использование ГМО началось всего двадцать лет назад, и до сих пор у специалистов так и нет достоверных данных о том, способны они наносить вред человеку или нет.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россияне полюбили отечественные продукты, и стоит ли на самом деле бояться ГМО.