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В России изменились правила вступления в наследство

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© firestock.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.

«Закон предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и на уровне 60 лет для мужчин, для мужчин — на уровне 60 лет», — сообщает газета «Взгляд».

Закон был одобрен депутатами Госдумы 22 ноября. Его основная цель — создать «дополнительные гарантии защиты имущественных прав» пожилых людей, которые из-за особенностей законодательства в случае смерти родственников могут остаться без средств к существованию.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ в список лиц, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, входят также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россияне не знают и боятся законов своей страны.

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