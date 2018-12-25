Интернет ищет еду для Санта-Клауса

Новый год и Рождество — время, когда у Санты с эльфами дел невпроворот. Да и у людей, чего уж там. И в эти суетливые дни так хочется расслабиться, полежать в ванной, посмотреть хороший фильм, помечтать. Компания Hotspring World решила дать Санта-Клаусу немного отдыха и нарисовала красочную картинку, на которой дедушка-волшебник нежится в тёплой джакузи, попивая глинтвейн в компании со своими оленями и другими помощниками.

А всем, кто сейчас активно готовится к праздникам, предлагается внимательно рассмотреть эту визуальную головоломку и отыскать на ней еду для весёлой компании, а именно — пряничного человечка, шоколадное печенье, индейку, вкусный пирог и бутылочку бренди. Всего шесть спрятанных предметов, которые изображены внизу картинки.

В это праздничное время большинство людей очень напряжены и пребывают в стрессе, поэтому мы решили создать весёлую загадку, чтобы читатели немного отвлеклись и улыбнулись. Ведь что может быть забавнее, чем Санта-Клаус в джакузи? — говорят авторы иллюстрации.

Самые глазастые смогли справиться с заданием всего за 1 минуту и 21 секунду. А вы как быстро найдёте еду для этой необычной компании?

Как быстро вам удалось отыскать все продукты? Похвастайтесь в комментариях!

А также попробуйте найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, а также его нарядную шапку, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!