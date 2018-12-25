Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве
- 25 декабря 2018, 17:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столичном регионе в новогоднюю ночь ожидается до 7 градусов мороза.
Кроме того, временами возможен небольшой снег, сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег, температура в пределах минус трех — минус семи градусов», — приводит сообщение РИА Новости.
Синоптики также обещают слабый юго-западный ветер, пишет ФАН.
По прогнозам, в конце текущей недели на территорию европейской части России будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики.
Специалисты сравнивают изменения погоды в Москве перед Новым годом с 1969 годом, пишет газета «Известия». К середине последней недели 2018 года дневная температура должна опуститься до минус 11 градусов, а ночью — до минус 16, что несколько ниже климатической нормы. При этом высота сугробов может превысить 30 см.
Ранее сообщалось, что с начала декабря до конца 2018 года в Москве выпадет до 60 см снега.
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