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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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© Марина Лысцева/ТАСС

В столичном регионе в новогоднюю ночь ожидается до 7 градусов мороза.

Кроме того, временами возможен небольшой снег, сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег, температура в пределах минус трех — минус семи градусов», — приводит сообщение РИА Новости.

Синоптики также обещают слабый юго-западный ветер, пишет ФАН.

По прогнозам, в конце текущей недели на территорию европейской части России будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики.

Специалисты сравнивают изменения погоды в Москве перед Новым годом с 1969 годом, пишет газета «Известия». К середине последней недели 2018 года дневная температура должна опуститься до минус 11 градусов, а ночью — до минус 16, что несколько ниже климатической нормы. При этом высота сугробов может превысить 30 см.

Ранее сообщалось, что с начала декабря до конца 2018 года в Москве выпадет до 60 см снега.

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