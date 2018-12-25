Криобанки: сейчас мы заморозим ваши клетки

Еще несколько десятков лет назад 90% пар с диагнозом бесплодие были обречены: большинство вспомогательных репродуктивных технологий только начинали появляться в России и сами процедуры стоили огромных денег.

Сейчас ЭКО-центры и криобанки есть во всех крупных городах страны, а многие услуги таких клиник можно получить бесплатно по полису ОМС.

«Ридус» решил поговорить с управляющим партнером криобанка «Криотоп» Натальей Сидоренко и выяснить самые современные технологии в этой области.

Для тех, кто впервые слышит о технологии криозаморозки, рассказываем: криоконсервация — это заморозка биоматериала, например, клеток и тканей человека, с сохранением их жизнеспособных функций.

Благодаря низким температурам, которые достигают -196°C, удается сохранить репродуктивные клетки на длительный период времени. После проверки материала он помещается в специализированные пробирки, и после маркировки они отправляются в холодильный сосуд Дьюара с азотом.

Что происходит с биоматериалом после заморозки? Не сказываются ли такие низкие температуры на его качестве?

— Для хранения биообразцов используется криогенное оборудование «сухого типа» — это значит, жидкий азот полностью изолирован от биоматериалов. Автоматическая дозаправка Дьюара из резервного распределителя минимизирует потерю или нехватку азота.

Хранение в жидком азоте — распространенный метод сохранения биоматериала. К сожалению, по своим физическим свойствам жидкий азот может служить проводником для инфекций. При разрыве одной пробирки весь биоматериал может подвергнуться риску заражения.

Однако сейчас крупные криохранилища в мире начинают все чаще использовать хранение в Дьюарах в «парах сухого азота». В этом случае жидкий азот не соприкасается с биоматериалом, а находится в стенках сосуда. Использование сухой фазы азота полностью исключает риск заражения одного образца от другого.

А вдруг произойдет перебой электричества и «холодильники» перестанут работать?

— Наш криобанк применяет автоматизированную систему контроля, и в случае перебоев с электричеством она может поддерживать автономную работу криобанка на протяжении 30 суток.

Центральный пункт управления собирает информацию с датчиков уровня азота и температуры в криохранилищах, а также концентрации кислорода в помещении, и при отклонении любого из параметров выдает тревожное оповещение на пульт оператора.

Еще, конечно же, любой криобанк должен хорошо охраняться, а доступ в лаборатории могут иметь только сотрудники с идентификационной картой.





Еще 10−20 лет назад криобанки были не на слуху, мало кто знал и пользовался этой технологией. Почему сейчас криоконсервация становится все более востребованной?

— Криоконсервация активно используется в программах ЭКО. Цель врача в период проведения попытки ЭКО — получить как можно больше эмбрионов хорошего качества, чтобы пациентке не было необходимости проходить повторную процедуру, если беременность не наступит после первого переноса эмбриона.

Если беременность наступает, пациенты могут оставить замороженный биоматериал, если в будущем пара планирует заводить еще детей.

Криоконсервация яйцеклеток приобрела актуальное значение после появления методики витрификации — сверхбыстрого замораживания, благодаря которому выживаемость яйцеклеток после разморозки составляет более 88%.

Криобанки могут быть полезны для мужчин?

— Конечно! Криоконсервация спермы активно выполняется во всем мире для мужчин, которые планируют лечение онкологических заболеваний. В некоторых странах, например, в Израиле, криоконсервация спермы осуществляется для всех мужчин, проходящих службу в вооруженных силах.

Также технологию криозаморозки могут использовать и обычные мужчины, планирующие в будущем стать отцам. Несмотря на то, что у мужчин репродуктивный потенциал гораздо выше, чем у женщин, и они могут стать отцами и в 45, и в 50, и даже позже.

Но современный образ жизни, постоянные стрессы, вредные привычки, вынужденный прием лекарств из-за хронических заболеваний, могут привести к изменению качества спермы.





То есть криобанки сейчас становятся гарантом уверенности для многих пар, что в будущем они смогут стать родителями? Будет ли популярность этой технологии расти?

— Да, сейчас криобанки выходят на новый уровень — заморозка репродуктивного биоматериала в рамках «страховки» от возможных проблем в будущем. Проблема бесплодия продолжает активно набирать обороты.

Возьмем, к примеру, женщин. В современном мире женщина играет особую роль. Это уже не просто мама, жена, хранительница очага, это сильная личность, которая привыкла сама достигать поставленных целей и реализовывать мечты.

У большинства женщин есть план-минимум: получить образование, достичь успехов на профессиональном поприще, родить здорового ребенка.

Пока она будет заниматься первыми двумя пунктами, к третьему подойдет к 35−40 годам. А как же пресловутый «овариальный резерв», который истощается к 35 годам?

Метод криоконсервации позволяет достичь высоких показателей сохранения жизнеспособности ооцитов — яйцеклеток.

Первые эффективные результаты этого метода появились еще в конце 90-х, а сейчас детей, чьи родители воспользовались услугой заморозки яйцеклеток или спермы, уже несколько тысяч.

Несмотря на то, что технология новая, с каждым годом появляется все больше инновационных методик в этой сфере. Что из последнего вам больше всего понравилось, что имеет большую перспективность?

Клиенты клиник ЭКО не имеют доступ в эмбриологическую лабораторию и криохранилище. Им только сообщают: мы заморозили, мы разместили…

Мы же хотим немного приоткрыть «завесу тайны» для клиента, сделать его участником процесса хранения и дать ему возможность контролировать свою индивидуальную ячейку через специальное мобильное приложение.

Оно позволяет следить за условиями хранения, управлять своим холодильником, контролировать температуру хранения биоматериала, общаться в режиме онлайн со специалистом криобанка, заказывать транспортировку.



С такой системой контроля никто не окажется в ситуации, когда на протяжении нескольких месяцев не знаешь, что происходит с твоим биоматериалом (доставал ли кто-то Ваш биоматериал, были ли аварии с поддержанием низких температур и т. д. )

Это дополнительная прозрачность процедуры, спокойствие для пациента.

Что произойдет с криобанками через 10−15 лет? Будет ли криозаморозка все еще актуальна?

Это очень динамично развивающееся направление в области изучения и внедрения новых технологий. Думаю, через 10−15 лет вспомогательные репродуктивные технологии позволят значительно увеличить результативность лечения бесплодия и станут доступны для очень широких слоев населения.

Даже сейчас в России криоконсервацию включили в число услуг, оплачиваемых за счет средств ОМС при выполнении программы ЭКО.