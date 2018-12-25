Украинская балерина с двумя лицами напугала интернет

Интернет-пользователей напугало видео с тренировкой юной украинской балерины. Всё дело в том, что в середине выступления у девушки внезапно появляется вторая голова. Некоторые зрители признались, что от неожиданности вздрогнули у своих экранов. Другие сообщили, что от увиденного даже вылечились от фобий. В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

«Экзорциста!!! Срочно!», «Пойду помою глаза отбеливателем», «Крипотаааа!», «Признаюсь, я человек с фетишем на голые ноги и я замечаю их в каждом видео. Но этот ролик так дико меня напугал, что скорее всего фетиша у меня больше нет! Честное слово, никакого интереса к ногам!», — пишут ошеломлённые юзеры на портале Reddit.

Более тактичные пользователи назвали ролик впечатляющим и оригинальным. Особенно если на видео наложить соответствующую музыку.

Балерину с двумя лицами зовут Вероника Хистова, ей 13 лет и её номер называется «Призрак балета». А видеозаписи с тренировок публикует в Instagram её тренер Людмила Соболева.

А вы что думаете о таком необычном номере?

Ранее «Ридус» публиковал откровения сибирской балерины, которая рассказала о тёмной стороне балета, невидимой зрителям. И призналась, что слухи о том, что девочек бьют за прибавку в весе, соответствуют действительности.