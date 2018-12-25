Тест: Выберите ассоциации и узнайте своё призвание в жизни

Чтобы обрести гармонию в жизни, важно найти своё призвание. Ведь человек становится счастливым, занимаясь тем, что на самом деле любит. Как найти свой путь, не прогибаясь под социальным давлением? Прислушаться к своему сердцу! В этом тесте восемь слов, к каждому из которых вам нужно выбрать ассоциацию. Именно бессознательное и поможет определить ваше истинное призвание в жизни.

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