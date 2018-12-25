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На видео попала глубоководная рыба-призрак

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  • 25 декабря 2018, 12:42
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские биологи во время последней экспедиции у северо-восточного побережья США обнаружили необычного морского обитателя — рыбку Harriotta haeckeli, которая напоминает призрака из популярного мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

Эта рыба относится к семейству носатых химер и обитает на глубине до 2600 метров. Встречается она крайне редко, поэтому биологи знают о ней не так много.

Чаще всего ее встречают в водах Гренландии, Канарских островов и Новой Зеландии. Недавно Harriotta haeckeli заметили и на северо-восточном побережье США. Рыба попала в кадр глубоководной камеры, что позволило лучше познакомиться с рыбой-призраком.

Призраком ее называют из-за сходства с персонажем мультфильма — собакой Зеро, которая сопровождает главного героя Джека, помогая ему справляться с препятствиями. На носу у Зеро горит фонарь-тыква, и это одно из визуальных отличий от Harriotta haeckeli.

Про нос рыбы у биологов есть некоторая информация: в нем размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. Несмотря на безобидный вид и небольшие размеры, на спине у рыбы-призрака есть ядовитый шип, используемый для обороны.

Новые данные помогли ученым узнать еще немного информации об этой необычной глубоководной рыбе.

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Силуанов: зарубежные партнеры задерживают выплаты из-за санкций

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© Алексей Дружинин/ТАСС

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых выплат из-за американских санкций.

Глава Минфина отметил, что иногда сроки задержек достигают месяца.

По его словам, это также касается и азиатских партнеров по бизнесу, потому что они запрашивают информацию у OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Силуанов подчеркнул, что таким образом ведут себя практически все партнеры российских компаний.

Он отметил, что с американских компаний подчас «проще получить расчет», потому что им ничего ни с кем не нужно согласовывать.

Министр добавил, что «компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя».

Поэтому, по его словам, «сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях», сообщает «Прайм».

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