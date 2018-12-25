На Камчатке вожатый лагеря устроил детям дедовщину

Сотрудниками Следственного комитета РФ по Камчатскому краю начата проверка действий вожатого в отношении воспитанников детского лагеря «Волна» в Елизовском районе.

«Инцидент произошел ночью 22 декабря в расположенном в Елизовском районе Камчатского края детском оздоровительном лагере „Волна“. По версии следствия, вожатый пинал по кроватям, заставлял мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал за ноги девочек», — пишет ФАН.

Внимание следователей привлекла публикация регионального информационного агентства «Кам 24» от 24 декабря с заголовком «Подъем, огрызки! — в детском лагере школьников ночью заставили приседать», где со ссылкой на жителя Камчатского края Александра Хакимова сообщалось о приставании мужчины к детям.

«По словам сына, на вид визитеру было лет 25. Молодой человек ввалился в комнату, где были семь детей, стал пинать по спинкам кроватей, кричать „Подъем, огрызки!“. Он заставил мальчиков приседать и делать упражнение „стульчик“, как в армии», — рассказал журналистам Хакимов.



Александр и его супруга приняли решение забрать из лагеря своего ребенка до окончания смены и обратиться в полицию. В администрации лагеря, куда они тоже пожаловались, им сообщили, что детей донимал вожатый по имени Дмитрий.

В правоохранительных органах намерены принять процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Ивановской области директор детского оздоровительного лагеря устроила карцер для непослушных детей. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря.