Участковый отказался возбуждать дело по факту избиения рэпера Гуфа

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения на рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного как Гуф. Его адвокат Сергей Жорин поделился с журналистами новыми подробностями этого инцидента.

По словам Жорина, полиция «нашла состав преступления» в действиях лица, избившего Гуфа, но отказалась возбуждать дело, «потому что главный подозреваемый Мокин не оказался по адресу своей регистрации», передает ТАСС.



Напомним, в конце октября рэпер Гуф, обратился в полицию с заявлением об избиении в московском клубе «Бункер-42», в результате которого он получил сотрясение мозга и перелом бедра. Сергей Жорин ранее заявлял, что к нападению на музыканта причастен долларовый некий миллиардер.

Во всей истории с нападением на Долматова был только один миллиардер — владелец сети «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин. Мокин является биологическим отцом приемного сына Игоря Сосина Егора. Молодой человек известен тем, что совершил зверское убийство своей матери.

«Несмотря на то, что показания большинства очевидцев и другие доказательства указывают, что основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Сосина Егор Мокин, — участковый прекратил проверку, потому что не нашел Мокина по месту его регистрации», — уточнил адвокат.



Как писал «Ридус», раньше у Гуфа проблемы были в основном с наркотиками. В 2015 году мировой суд Октябрьского района Красноярска обязал рэпера лечиться от наркозависимости, а затем оштрафовал за пропаганду наркотиков в песнях.

