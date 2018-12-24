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«Бутырку» хотят превратить в центр досуга

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Подлежащий закрытию следственный изолятор (СИЗО) «Бутырка» планируют переоборудовать в центр досуга.

За образец предложено взять бывшую тюрьму, расположенную на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

«Я предложил сделать „Бутырку“ по принципу Новой Голландии в Питере, — цитирует News.ru председателя комиссии Мосгордумы по культуре Евгения Герасимова. — Они потрясающе сделали современный дом для посещения».

По словам Герасимова, во дворе бывшей тюрьмы теперь находятся ярмарки, кафе, историческая часть.

Как пишет издание, Бутырская тюрьма была построена в XVIII веке и является объектом культурного наследия.

В здании СИЗО ранее предполагалось разместить музей. Сообщалось также, что на месте «Бутырки» и СИЗО № 3 «Пресня» могут появиться промышленные кластеры.

Заключенных предложено переселить за счет городского бюджета на окраины — в Новую Москву либо по направлению Дмитровского шоссе. По плану новое СИЗО должно будет вмещать 5 тысяч человек и занимать территорию в 80 гектаров.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Санкт-Петербурге заключенных переселяли в новый следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино из всем известного старого тюремного комплекса на Арсенальной набережной.

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