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Назван самый стильный мужчина 2018 года

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© instagram.com

По версии журнала GQ самым стильным мужчиной 2018 года был признан 26-летний американский певец и актер Ник Джонас.

Это выяснилось в результате голосования, проводившегося на сайте издания.

Как сообщает The Independent, на титул претендовали 64 знаменитости, в число которых вошли актеры Джефф Голдблюм и Райан Рейнольдс, а также музыкант Джон Ледженд.

Примечательно, что состоявшуюся в декабре свадьбу Джонаса и индийской актрисы Приянки Чопры журналисты назвали бесконечным фешен-шоу из-за огромного количества нарядов, которые сменил певец в течение дня.

В Instagram он опубликовал свою детскую фотографию с подписью: «Сейчас, как и прежде, мне хотелось только одного — быть стильным». При этом Джонас уточнил, что не просто стильным, а самым стильным. Он добавил, что счастлив получить награду за свое неустанное стремление.

Эта публикация собрала почти миллион лайков.

В январе 2013 года GQ назвал одной из самых сексуальных женщин XXI века россиянку Анну Чапман, ставшую фигуранткой шпионского скандала. А недавно этот журнал сам угодил в скандал из-за совета не читать Библию.

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