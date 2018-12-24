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Илон Маск оценил космические успехи России и Китая

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© EPA/ТАСС

Бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск в воскресенье отдал должное успехам российских и китайских ракетостроителей. Своим мнением относительно иностранного прогресса в освоении космоса американский предприниматель поделился на персональной странице в Twitter.

Удивительно, что Boeing и Lockheed приходится использовать российский двигатель на корабле Atlas, но конструкция этого устройства просто совершенна, — похвалил он российский силовой агрегат РД-180, установленный на ракете-носителе Atlas V.

Чуть позже Илон Маск оценил успехи в развитии китайской космической отрасли, которая в уходящем году превзошла американскую по количеству запусков.

Удивительный прогресс Китая в космосе. В этом году они впервые выполнили больше орбитальных запусков, чем США, — написал он.

В воскресенье, 23 декабря, возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX по заказу ВВС США вывела на орбиту первый из пяти новейших навигационных спутников третьего поколения.

Несколько дней назад Маск торжественно объявил об успешной реализации еще одного собственного проекта, открыв первый скоростной автомобильный тоннель под Лос-Анджелесом.

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