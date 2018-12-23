В МВД объяснили, зачем ведомству нужен пожарный контроль

В Министерстве внутренних дел России объяснили причины появления нормативного правового акта о переходе государственного пожарного контроля в ведение полиции. Накануне он был опубликован на специализированном государственном портале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о передаче полномочий лишь в отношении объектов, находящихся в ведении МВД.

Подготавливаемые изменения в положение о Министерстве внутренних дел РФ позволят МВД России организовать федеральный государственный пожарный надзор на объектах, находящихся в ведении МВД, — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

Представители МВД добавили, что предполагаемая передача полномочий будет осуществлена в связи с изменениями, внесенными в постановление правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» в 2018 году.

Так, по информации ТАСС, Министерство внутренних дел может приступить к самостоятельному осуществлению процедуры государственного пожарного контроля на ведомственных объектах уже следующей осенью.

В пояснении к опубликованному проекту правового акта речь идет об августе 2019 года.

На минувшей неделе Министерство внутренних дел выступило с еще одной инициативой, предполагающей внесение изменений в Федеральный закон «О полиции». Их суть состоит в расширении полномочий полицейских при проведении обыска граждан.

