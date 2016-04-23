Эрдоган обвинил Нетаньяху в государственном терроре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестоко раскритиковал политику Израиля, отдельно остановившись на действиях премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Турецкий политик обвинил израильское руководство в осуществлении государственного террора против народа Палестины.

Биньямин Нетаньяху набросился с критикой не на того человека. Как президент Турции я помогаю угнетенным. А глава израильского правительства сеет зло и занимается государственным террором, — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер высказал мнение, что руководство Израиля не в праве выдвигать обвинения в адрес других государств «до тех пор, пока не ответит за собственные злодеяния».



Несколькими часами ранее с жесткой критикой израильского премьера выступил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, назвавший Нетаньяху «хладнокровным убийцей», повинным в гибели «тысяч невинных палестинцев», передает ТАСС.

Окончание 2018 года стало напряженным периодом для израильского премьер-министра и национальной дипломатии Израиля в целом.

Так, в минувшем сентябре страна оказалась в центре скандала с крушением российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 у берегов Сирии. В инциденте, унесшем жизни 15 россиян, Москва и Дамаск обвинили израильских военных летчиков, проводивших боевые маневры в районе крушения.

До этого, минувшим летом, новый виток палестино-израильского конфликта вызвало решение официального Тель-Авива перенести столицу в Иерусалим, куда вслед за этим с помпой переехало и посольство США.

Принадлежность этого города на протяжении долгих лет является предметом территориального спора между Израилем и Палестиной.