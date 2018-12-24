Порошенко приравнял бойцов ОУН-УПА к ветеранам Второй мировой
- 23 декабря 2018, 17:50
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, расширяющий список участников боевых действий за счет бывших воинов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе запрещены в России).
Соответствующий документ за итоговой подписью главы государства был представлен накануне, 22 февраля, и вступит в силу через три месяца, сообщается на сайте Верховной рады.
Согласно принятому закону, в список участников боевых действий, имеющих право на целый перечень льгот, войдут все бывшие бойцы подразделений УПА и ОУН. Ранее к категории льготников относились лишь националисты, участвовавшие в боях против немецкой армии в 1941−44 годах.
В пояснительной записке говорится о 1200 дополнительных получателях льготы.
По свидетельствам многих исторических источников, бойцы Организации украинских националистов в годы Великой Отечественной войны, выступая в коллаборации с немецкими захватчиками, боролись против Советской власти на территории Украинской ССР.
В 1943 году на базе ОУН была сформирована УПА, солдаты которой, в частности, приняли непосредственной участие в организации Волынской резни 1943−44 годов.
Войти через социальные сети: