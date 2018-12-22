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Пять человек погибли в аварии с участием 11 автомобилей

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© visualhunt.com

Пять человек погибли и еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием 11 автомобилей в окрестностях болгарского города Пазарджик.

Причиной масштабного столкновения могли стать тяжелые метеорологические условия, установившиеся в регионе, говорится в сообщении местного телеканала bTV.

Согласно имеющимся данным, первыми столкнулись два микроавтобуса и столько же легковых автомобилей. Семь остальных транспортных средств не сумели затормозить и последовательно врезались в других участников ДТП.

Четыре человека скончались на месте аварии, еще один — в больнице.

Два других участника инцидента по-прежнему госпитализированы.

В минувшие выходные «Ридус» писал об еще одном крупном ДТП, произошедшем на территории Европы — в Швейцарии. Тогда в аварии с участием туристического автобуса пострадали 10 граждан России.

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