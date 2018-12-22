Фейки недели: банда Деда Мороза ограбила кафе в Краснодаре

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Банда Деда Мороза

В средине недели в YouTube появился видеоролик о том, как в кафе врываются шесть вооруженных до зубов грабителей в костюмах Деда Мороза, оленей и эльфа, укладывают находящихся там людей лицом в пол, отнимают ценные вещи и складывают их в мешок. СМИ сообщили, что данный инцидент якобы случился в кондитерской «Cup&Cake», которая находится в Краснодаре.

Однако в полиции заявили, что ограбление кафе бандой Деда Мороза — чья-то шутка. Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю, никаких сообщений о столь необычно исполненном преступлении в правоохранительные органы не поступало.

«Тем не менее, на основании публикации в СМИ на место направлена оперативная группа для проведения опроса свидетелей, очевидцев, а также установления предметов, используемых в записи видео. Но это фейк», — цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Трампа обвинили в «фейк ньюс»

В информационной провокации был уличен и главный в мире борец с «фейк ньюс», президент США Дональд Трамп. Республиканец Линдси Грэм во время своего выступления в Сенате назвал ложью заявление Трампа об уничтожении запрещенной в России организации «Исламское государство», передает CNN.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По словам Грэма, «Исламскому государству» действительно был нанесен серьезный урон, однако полностью побежденной эту организацию считать ни в коем разе нельзя. «Они вернутся, если мы их не остановим», — подчеркнул сенатор.

На этой неделе Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Линдси Грэм считает это решение опасным для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В конце прошлого года о нанесении тяжелого военного поражения «Исламскому государству» говорил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что благодаря действиям ВКС РФ в Сирии боевики «Исламского государства» практически остались без территории. Однако, по данным российского посла в Афганистане, о полной и безоговорочной победе над террористами говорить пока рано.

Лучший журналист-фейкодел живет в Германии

Меж тем написание фейковых материалов — не такое уж и неблагодарное занятие, как может показаться на первый взгляд. Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус умудрился получить за выдуманные интервью и репортажи аж одиннадцать профессиональных премий, передает URA.ru.

Разоблачителем Релотиуса оказался его коллега, который работал с Клаасом над репортажем о нелегальных мигрантах в США. Он заметил, что многие истории героев его напарника были позаимствованы из материала, опубликованным до этого в одном из американских журналов. Журналист нашел героев материала и выяснил, что Клаас никогда на самом деле с ними не общался.

Когда горькая правда стала достоянием общественности, Клаас Релотиус признался, что он не только заимствовал истории из других изданий, но и просто выдумывал репортажи от начала и до конца. Всего в его коллекции не меньше 14 фейковых материалов. По словам Релотиуса, идти на обман его заставляла боязнь прослыть профессионально непригодным.

Теперь расследованием инцидента займется специальная комиссия. Вполне вероятно, Релотиус лишится работы.

Впрочем, Клаас не пропадет. Ведь нужно обладать действительно незаурядной фантазией, чтобы придумать репортаж или интервью, за которые потом еще и дают престижные премии. Возможно, Клаас окажется куда более талантливым человеком, чем осуждающие его коллеги.