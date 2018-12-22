Государственный пожарный надзор может перейти в ведение МВД

Министерство внутренних дел (МВД) намерено наделить полицейских правом осуществления пожарного надзора. Проект соответствующего нормативно правового акта 22 декабря был опубликован на специализированном государственном портале.

Информация о целях инициативы, равно как и текст самого документа на данный момент недоступны.

В сопроводительной карточке законопроекта указан лишь планируемый срок вступления поправок в силу — август 2019 года.

Согласно действующему законодательству, осуществление государственного пожарного надзора находится в ведении Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Идет ли речь о полной или частичной передаче этих функций в пользу МВД, пока не уточняется.

На минувшей неделе Министерство внутренних дел выступило с еще одной инициативой, предполагающей внесение изменений в Федеральный закон «О полиции». Их суть состоит в расширении полномочий полицейских при проведении обыска граждан.