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Объявлен сбор новогодних подарков для воспитанников подмосковных детдомов

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© vk.com

С 22 по 25 декабря в Москве пройдет благотворительная акция с целью сбора новогодних подарков для воспитанников подмосковных детских домов.

Инициаторами акции стали популярный российский блогер Гусейн Гасанов и композитор Игорь Матвиенко с его проектом #ЖИТЬ, объединяющим более 770 тысяч участников по всей России.

В течение четырех дней с 09.00 до 23.00 любой желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру, которая будет находиться перед колоннадой главного входа ВДНХ.

Желательно приносить игрушки (не мягкие), спортивный инвентарь, канцелярские товары и наборы для творчества. Подарки должны быть новыми.

Гусейн Гасанов считает, что помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. «Всего один принесенный подарок, и Вы — Дед Мороз, подаривший ребенку праздник!» — уверяет он.

Также приглашает всех присоединиться к акции Игорь Матвиенко. По его словам, каждый, кто совершит добрый поступок, станет немного волшебником, так как подарит новогоднее настроение и частичку своего тепла детям, остро в этом нуждающимся.

Во вторник 25 декабря Гусейн Гасанов вместе со своими подписчиками и участниками проекта #ЖИТЬ прямо от ВДНХ отправятся в подмосковные детские дома дарить подарки, хорошее настроение и внимание, в котором больше всего нуждаются дети, оставшиеся без семьи.

#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.

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