Ренессанс Госдумы и снятие порчи с полицейских : итоги недели в картинках

«Арт-Ридус» представляет очередную подборку анимированных иллюстраций по мотивам событий недели. Как обычно, их можно посмотреть и в озвученном виде, кликнув на ссылку под картинкой.

Полицейские в очередной раз стали главными героями недели. Так, в Кармаскалинский отдел МВД в Башкирии пришли священники, чтобы снять порчу с правоохранителей после случая с изнасилованием.

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А в Орске полицейские избили 13-летнего подростка при задержании его отца.

(коуб)

Священникам, судя по всему, придется наведаться и в ГУ МВД России по Иркутской области. Местный участковый был арестован за изнасилование женщины прямо в пункте полиции.

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Венцом всего этого полицейского карнавала стала сотрудница правоохранительных органов. Она попала на видео во время справления нужды в общественном месте. Женщина, убегая от человека, снимавшего его на мобильный телефон, выронила свое удостоверение.

(со звуком)

Меж тем гражданину Исляму Малекову, переставившему в метро с места на место сотрудника Росгвадрии, вынесен приговор и штраф в 20 000 рублей. Сам Ислям свою вину отрицает, объясняя ситуацию тем, что ошибочно узнал в росгвардейце своего друга.

(со звуком)

Реализация идеи Вячеслава Володина о реконструкции Госдумы обойдется в два миллиарда рублей. В частности, речь идет о превращении зала заседаний в амфитеатр.

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Владимир Познер назвал поклонников Иосифа Сталина рабами. Позже журналист пояснил, что его изречение было направлено не только в адрес россиян.





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Геннадий Онищенко одобрил инициативу уполномоченного правительства Германии по проблемам наркотической зависимости Марлен Мортлер отпраздновать Рождество без смартфонов. А еще он сравнил гаджеты с наркотиками.

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20 декабря в Москве прошла 14-я по счету большая пресс-конференция российского президента Владимира Путинаа. За 4 часа он успел ответить на 68 вопросов российских и зарубежных журналистов, и общая суть ответов сводится к тому, что «все в порядке».

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То, что «все в порядке», подтверждает и пятничная новость о возвращении на телевидение рекламы пива. Теперь у нас точно все будет в полном порядке.

(со звуком)



На этой оптимистической ноте «Арт-Ридус» желает вам хороших выходных, прогулок и теплого общения с близкими!