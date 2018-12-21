Найдено 100 новых жутких видов глубоководных обитателей

Биологи из Австралии обнаружили несколько десятков новых видов глубоководных морских существ. Исследование проводилось у южного берега острова Тасмания.

Наша экспедиция помогла не только получить свежие фотографии известных нам рыб, но и узнать новых обитателей морских глубин, — поделились авторы исследования.

Исследование проходило всего 1 месяц, и за это время ученым удалось исследовать около 45 подводных гор, где обитают глубоководные кораллы и населяющие рифы животные. С борта корабля специалисты спускали дистанционные управляемые камеры, которые могли исследовать местность на глубине до 1,9 тысячи метров.

В ходе исследования аппараты сделали 60 тысяч фотографий и 300 часов видео. Эти материалы помогли ученым определить места с большим скоплением глубоководных обитателей.

В частности, биологи впервые нашли несколько новых видов омаров и крабов-шляпников, а также кораллов и моллюсков. Образцы собирали с помощью небольшой сети.



Встретились и давно известные виды, например, рыба-капля Psychrolutes marcidus.

Помимо подводной съемки, команда наблюдала 40 видов морских птиц и несколько видов китов и дельфинов.



Неизвестный вид краба